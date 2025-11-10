Hive Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung Hive Dollar (HBD) hari ini ialah $ 0.933433, dengan 0.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HBD kepada USD penukaran adalah $ 0.933433 setiap HBD.

Hive Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,431,321, dengan bekalan edaran sebanyak 34.74M HBD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HBD didagangkan antara $ 0.909777 (rendah) dan $ 0.952331 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.97, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.424305.

Dalam prestasi jangka pendek, HBD dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -1.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hive Dollar (HBD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.43M$ 32.43M $ 32.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.43M$ 32.43M $ 32.43M Bekalan Peredaran 34.74M 34.74M 34.74M Jumlah Bekalan 34,744,245.692 34,744,245.692 34,744,245.692

Had Pasaran semasa Hive Dollar ialah $ 32.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HBD ialah 34.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 34744245.692. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.43M.