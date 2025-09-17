Hive Game Token (HGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001494 $ 0.00001494 $ 0.00001494 24J Rendah $ 0.00001533 $ 0.00001533 $ 0.00001533 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001494$ 0.00001494 $ 0.00001494 24J Tinggi $ 0.00001533$ 0.00001533 $ 0.00001533 Sepanjang Masa $ 0.02427213$ 0.02427213 $ 0.02427213 Harga Terendah $ 0.00001338$ 0.00001338 $ 0.00001338 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) -28.05% Perubahan Harga (7D) -28.05%

Hive Game Token (HGT) harga masa nyata ialah $0.00001513. Sepanjang 24 jam yang lalu, HGT didagangkan antara $ 0.00001494 rendah dan $ 0.00001533 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HGT sepanjang masa ialah $ 0.02427213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001338.

Dari segi prestasi jangka pendek, HGT telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -28.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hive Game Token (HGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.00K$ 38.00K $ 38.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.35K$ 75.35K $ 75.35K Bekalan Peredaran 2.51B 2.51B 2.51B Jumlah Bekalan 4,979,350,468.556311 4,979,350,468.556311 4,979,350,468.556311

Had Pasaran semasa Hive Game Token ialah $ 38.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HGT ialah 2.51B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4979350468.556311. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.35K.