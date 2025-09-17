Lagi Mengenai HGT

Hive Game Token Harga (HGT)

1 HGT ke USD Harga Langsung:

USD
Hive Game Token (HGT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:03:27 (UTC+8)

Hive Game Token (HGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001494
$ 0.00001494$ 0.00001494
24J Rendah
$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533
24J Tinggi

$ 0.00001494
$ 0.00001494$ 0.00001494

$ 0.00001533
$ 0.00001533$ 0.00001533

$ 0.02427213
$ 0.02427213$ 0.02427213

$ 0.00001338
$ 0.00001338$ 0.00001338

-0.15%

+0.75%

-28.05%

-28.05%

Hive Game Token (HGT) harga masa nyata ialah $0.00001513. Sepanjang 24 jam yang lalu, HGT didagangkan antara $ 0.00001494 rendah dan $ 0.00001533 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HGT sepanjang masa ialah $ 0.02427213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001338.

Dari segi prestasi jangka pendek, HGT telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -28.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hive Game Token (HGT) Maklumat Pasaran

$ 38.00K
$ 38.00K$ 38.00K

$ 75.35K
$ 75.35K$ 75.35K

2.51B
2.51B 2.51B

4,979,350,468.556311
4,979,350,468.556311 4,979,350,468.556311

Had Pasaran semasa Hive Game Token ialah $ 38.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HGT ialah 2.51B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4979350468.556311. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.35K.

Hive Game Token (HGT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hive Game Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hive Game Token kepada USD adalah $ -0.0000050700.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hive Game Token kepada USD adalah $ -0.0000061952.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hive Game Token kepada USD adalah $ -0.00002012306158805709.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.75%
30 Hari$ -0.0000050700-33.50%
60 Hari$ -0.0000061952-40.94%
90 Hari$ -0.00002012306158805709-57.08%

Apakah itu Hive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

Hive Game Token (HGT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Hive Game Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hive Game Token (HGT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hive Game Token (HGT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hive Game Token.

Semak Hive Game Token ramalan harga sekarang!

HGT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hive Game Token (HGT)

Memahami tokenomik Hive Game Token (HGT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HGT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hive Game Token (HGT)

Berapakah nilai Hive Game Token (HGT) hari ini?
Harga langsung HGT dalam USD ialah 0.00001513 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HGT ke USD?
Harga semasa HGT ke USD ialah $ 0.00001513. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hive Game Token?
Had pasaran untuk HGT ialah $ 38.00K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HGT?
Bekalan edaran HGT ialah 2.51B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HGT?
HGT mencapai harga ATH sebanyak 0.02427213 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HGT?
HGT melihat harga ATL sebanyak 0.00001338 USD.
Berapakah jumlah dagangan HGT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HGTialah -- USD.
Adakah HGT akan naik lebih tinggi tahun ini?
HGT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HGTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:03:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.