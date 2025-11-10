HLP0 Harga Hari Ini

Harga langsung HLP0 (HLP0) hari ini ialah $ 1.028, dengan 0.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HLP0 kepada USD penukaran adalah $ 1.028 setiap HLP0.

HLP0 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 448,206, dengan bekalan edaran sebanyak 432.10K HLP0. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HLP0 didagangkan antara $ 1.018 (rendah) dan $ 1.035 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.27, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.72955.

Dalam prestasi jangka pendek, HLP0 dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan +0.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HLP0 (HLP0) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa HLP0 ialah $ 448.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLP0 ialah 432.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 432103.635084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 448.21K.