HODL (HODL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +9.45% Perubahan Harga (7D) +14.34% Perubahan Harga (7D) +14.34%

HODL (HODL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HODL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HODL sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HODL telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +9.45% dalam 24 jam dan +14.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HODL (HODL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Bekalan Peredaran 9.17B 9.17B 9.17B Jumlah Bekalan 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865

Had Pasaran semasa HODL ialah $ 4.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HODL ialah 9.17B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9955862147.162865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.96M.