Hoge Finance Logo

Hoge Finance Harga (HOGE)

Tidak tersenarai

1 HOGE ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
USD
Hoge Finance (HOGE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:45:04 (UTC+8)

Hoge Finance (HOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-1.29%

-5.21%

-5.21%

Hoge Finance (HOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOGE telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -1.29% dalam 24 jam dan -5.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hoge Finance (HOGE) Maklumat Pasaran

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

--
----

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

415.20B
415.20B 415.20B

415,202,711,786.96796
415,202,711,786.96796 415,202,711,786.96796

Had Pasaran semasa Hoge Finance ialah $ 5.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOGE ialah 415.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 415202711786.96796. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.10M.

Hoge Finance (HOGE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hoge Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hoge Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hoge Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hoge Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.29%
30 Hari$ 0-25.05%
60 Hari$ 0-26.28%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hoge Finance (HOGE)

What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/

Hoge Finance (HOGE) Sumber

Laman Web Rasmi

Hoge Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hoge Finance (HOGE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hoge Finance (HOGE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hoge Finance.

Semak Hoge Finance ramalan harga sekarang!

HOGE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hoge Finance (HOGE)

Memahami tokenomik Hoge Finance (HOGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hoge Finance (HOGE)

Berapakah nilai Hoge Finance (HOGE) hari ini?
Harga langsung HOGE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOGE ke USD?
Harga semasa HOGE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hoge Finance?
Had pasaran untuk HOGE ialah $ 5.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOGE?
Bekalan edaran HOGE ialah 415.20B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOGE?
HOGE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOGE?
HOGE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOGE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOGEialah -- USD.
Adakah HOGE akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
