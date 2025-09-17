Hokkaidu Inu ($HOKK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +9.05% Perubahan Harga (1D) +11.33% Perubahan Harga (7D) +34.92% Perubahan Harga (7D) +34.92%

Hokkaidu Inu ($HOKK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HOKK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HOKK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HOKK telah berubah sebanyak +9.05% sejak sejam yang lalu, +11.33% dalam 24 jam dan +34.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hokkaidu Inu ($HOKK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 781.54K$ 781.54K $ 781.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 781.54K$ 781.54K $ 781.54K Bekalan Peredaran 98,998.25T 98,998.25T 98,998.25T Jumlah Bekalan 9.899825120833184e+16 9.899825120833184e+16 9.899825120833184e+16

Had Pasaran semasa Hokkaidu Inu ialah $ 781.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HOKK ialah 98,998.25T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.899825120833184e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 781.54K.