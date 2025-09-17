HOLD (EARN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00211907 24J Tinggi $ 0.00233118 Sepanjang Masa $ 0.02784741 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) +6.74% Perubahan Harga (7D) +6.77%

HOLD (EARN) harga masa nyata ialah $0.00228885. Sepanjang 24 jam yang lalu, EARN didagangkan antara $ 0.00211907 rendah dan $ 0.00233118 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EARN sepanjang masa ialah $ 0.02784741, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EARN telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +6.74% dalam 24 jam dan +6.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HOLD (EARN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 966.37K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 966.37K Bekalan Peredaran 422.37M Jumlah Bekalan 422,373,192.54778314

Had Pasaran semasa HOLD ialah $ 966.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EARN ialah 422.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 422373192.54778314. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 966.37K.