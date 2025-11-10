Hold Sloth Harga Hari Ini

Harga langsung Hold Sloth (ZZZ) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZZZ kepada USD penukaran adalah -- setiap ZZZ.

Hold Sloth kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,887.37, dengan bekalan edaran sebanyak 843.15M ZZZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZZZ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZZZ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hold Sloth (ZZZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Bekalan Peredaran 843.15M 843.15M 843.15M Jumlah Bekalan 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Had Pasaran semasa Hold Sloth ialah $ 7.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZZZ ialah 843.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 943505142.7532988. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.83K.