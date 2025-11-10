Tokenomik Hold Sloth (ZZZ)

Tokenomik Hold Sloth (ZZZ)

Lihat cerapan utama tentang Hold Sloth (ZZZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:37:04 (UTC+8)
USD

Hold Sloth (ZZZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hold Sloth (ZZZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.91K
$ 7.91K$ 7.91K
Jumlah Bekalan:
$ 943.51M
$ 943.51M$ 943.51M
Bekalan Edaran:
$ 843.15M
$ 843.15M$ 843.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 8.85K
$ 8.85K
$ 8.85K$ 8.85K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Hold Sloth (ZZZ) Maklumat

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/Hold_Sloth

Tokenomik Hold Sloth (ZZZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hold Sloth (ZZZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZZZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZZZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZZZ, terokai ZZZ harga langsung token!

ZZZ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZZZ? Halaman ramalan harga ZZZ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

