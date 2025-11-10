Holdcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Holdcoin (HOLD) hari ini ialah $ 0.00001303, dengan 13.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLD kepada USD penukaran adalah $ 0.00001303 setiap HOLD.

Holdcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 130,244, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B HOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLD didagangkan antara $ 0.00001293 (rendah) dan $ 0.00001959 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00411566, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000601.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLD dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -27.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Holdcoin (HOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.24K$ 130.24K $ 130.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.24K$ 130.24K $ 130.24K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Holdcoin ialah $ 130.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOLD ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.24K.