HoldME Token Harga Hari Ini

Harga langsung HoldME Token (HOLDME) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLDME kepada USD penukaran adalah -- setiap HOLDME.

HoldME Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 129,187, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B HOLDME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLDME didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLDME dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -6.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HoldME Token (HOLDME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HoldME Token ialah $ 129.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOLDME ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.19K.