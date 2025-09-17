HoldOn4DearLife (HODL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00164695$ 0.00164695 $ 0.00164695 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) +7.01% Perubahan Harga (7D) +7.01%

HoldOn4DearLife (HODL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HODL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HODL sepanjang masa ialah $ 0.00164695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HODL telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +7.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HoldOn4DearLife (HODL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.06K$ 16.06K $ 16.06K Bekalan Peredaran 979.99M 979.99M 979.99M Jumlah Bekalan 979,991,596.6293278 979,991,596.6293278 979,991,596.6293278

Had Pasaran semasa HoldOn4DearLife ialah $ 16.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HODL ialah 979.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979991596.6293278. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.06K.