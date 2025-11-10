Holdstation Harga Hari Ini

Harga langsung Holdstation (HOLD) hari ini ialah $ 1.054, dengan 1.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLD kepada USD penukaran adalah $ 1.054 setiap HOLD.

Holdstation kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,322,641, dengan bekalan edaran sebanyak 7.90M HOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLD didagangkan antara $ 1.02 (rendah) dan $ 1.08 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.823101.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLD dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan -14.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Holdstation (HOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.32M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.59M Bekalan Peredaran 7.90M Jumlah Bekalan 30,000,000.0

