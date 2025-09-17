Holograph (HLG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02789807$ 0.02789807 $ 0.02789807 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.63% Perubahan Harga (1D) +7.72% Perubahan Harga (7D) +2.74% Perubahan Harga (7D) +2.74%

Holograph (HLG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HLG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HLG sepanjang masa ialah $ 0.02789807, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HLG telah berubah sebanyak +1.63% sejak sejam yang lalu, +7.72% dalam 24 jam dan +2.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Holograph (HLG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 142.19K$ 142.19K $ 142.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 930.62K$ 930.62K $ 930.62K Bekalan Peredaran 1.53B 1.53B 1.53B Jumlah Bekalan 9,981,084,201.97536 9,981,084,201.97536 9,981,084,201.97536

Had Pasaran semasa Holograph ialah $ 142.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLG ialah 1.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9981084201.97536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 930.62K.