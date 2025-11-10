Holy Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Holy Coin (HOLY) hari ini ialah $ 0.0006653, dengan 3.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOLY kepada USD penukaran adalah $ 0.0006653 setiap HOLY.

Holy Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 665,264, dengan bekalan edaran sebanyak 999.94M HOLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOLY didagangkan antara $ 0.00064157 (rendah) dan $ 0.00067789 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01553962, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004415.

Dalam prestasi jangka pendek, HOLY dipindahkan -0.37% dalam sejam terakhir dan -19.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Holy Coin (HOLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 665.26K$ 665.26K $ 665.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 665.26K$ 665.26K $ 665.26K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,940,883.744178 999,940,883.744178 999,940,883.744178

