Holy Liquid (HL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00080822 $ 0.00080822 $ 0.00080822 24J Rendah $ 0.00089385 $ 0.00089385 $ 0.00089385 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00080822$ 0.00080822 $ 0.00080822 24J Tinggi $ 0.00089385$ 0.00089385 $ 0.00089385 Sepanjang Masa $ 0.00493936$ 0.00493936 $ 0.00493936 Harga Terendah $ 0.00041182$ 0.00041182 $ 0.00041182 Perubahan Harga (1J) +0.85% Perubahan Harga (1D) -8.33% Perubahan Harga (7D) -11.26% Perubahan Harga (7D) -11.26%

Holy Liquid (HL) harga masa nyata ialah $0.00081752. Sepanjang 24 jam yang lalu, HL didagangkan antara $ 0.00080822 rendah dan $ 0.00089385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HL sepanjang masa ialah $ 0.00493936, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00041182.

Dari segi prestasi jangka pendek, HL telah berubah sebanyak +0.85% sejak sejam yang lalu, -8.33% dalam 24 jam dan -11.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Holy Liquid (HL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 817.52K$ 817.52K $ 817.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 817.52K$ 817.52K $ 817.52K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Holy Liquid ialah $ 817.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 817.52K.