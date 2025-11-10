Home Depot xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Home Depot xStock (HDX) hari ini ialah $ 371.13, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HDX kepada USD penukaran adalah $ 371.13 setiap HDX.

Home Depot xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 124,431, dengan bekalan edaran sebanyak 335.30 HDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HDX didagangkan antara $ 370.98 (rendah) dan $ 371.99 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 427.69, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 364.56.

Dalam prestasi jangka pendek, HDX dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -2.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Home Depot xStock (HDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 124.43K$ 124.43K $ 124.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Bekalan Peredaran 335.30 335.30 335.30 Jumlah Bekalan 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Had Pasaran semasa Home Depot xStock ialah $ 124.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HDX ialah 335.30, dengan jumlah bekalan sebanyak 21575.576616046. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.01M.