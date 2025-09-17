Home3 (HTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01783754 24J Tinggi $ 0.01884958 Sepanjang Masa $ 0.097616 Harga Terendah $ 0.0045298 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) +1.91% Perubahan Harga (7D) +10.04%

Home3 (HTS) harga masa nyata ialah $0.01861952. Sepanjang 24 jam yang lalu, HTS didagangkan antara $ 0.01783754 rendah dan $ 0.01884958 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HTS sepanjang masa ialah $ 0.097616, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0045298.

Dari segi prestasi jangka pendek, HTS telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +1.91% dalam 24 jam dan +10.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Home3 (HTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M Bekalan Peredaran 82.35M Jumlah Bekalan 96,500,000.0

Had Pasaran semasa Home3 ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HTS ialah 82.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 96500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.