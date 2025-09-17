Homebrew Robotics Club (BREW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00409908 $ 0.00409908 $ 0.00409908 24J Rendah $ 0.00591061 $ 0.00591061 $ 0.00591061 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00409908$ 0.00409908 $ 0.00409908 24J Tinggi $ 0.00591061$ 0.00591061 $ 0.00591061 Sepanjang Masa $ 0.00795107$ 0.00795107 $ 0.00795107 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) +2.53% Perubahan Harga (7D) -4.98% Perubahan Harga (7D) -4.98%

Homebrew Robotics Club (BREW) harga masa nyata ialah $0.00517815. Sepanjang 24 jam yang lalu, BREW didagangkan antara $ 0.00409908 rendah dan $ 0.00591061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BREW sepanjang masa ialah $ 0.00795107, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BREW telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +2.53% dalam 24 jam dan -4.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Homebrew Robotics Club (BREW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Bekalan Peredaran 787.05M 787.05M 787.05M Jumlah Bekalan 999,956,359.893139 999,956,359.893139 999,956,359.893139

Had Pasaran semasa Homebrew Robotics Club ialah $ 4.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BREW ialah 787.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999956359.893139. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.18M.