Homo Memetus (HOMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00173897 $ 0.00173897 $ 0.00173897 24J Rendah $ 0.00208556 $ 0.00208556 $ 0.00208556 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00173897$ 0.00173897 $ 0.00173897 24J Tinggi $ 0.00208556$ 0.00208556 $ 0.00208556 Sepanjang Masa $ 0.0028705$ 0.0028705 $ 0.0028705 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) -6.41% Perubahan Harga (7D) -15.75% Perubahan Harga (7D) -15.75%

Homo Memetus (HOMO) harga masa nyata ialah $0.00178949. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOMO didagangkan antara $ 0.00173897 rendah dan $ 0.00208556 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOMO sepanjang masa ialah $ 0.0028705, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOMO telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -6.41% dalam 24 jam dan -15.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Homo Memetus (HOMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Bekalan Peredaran 982.37M 982.37M 982.37M Jumlah Bekalan 999,963,965.826369 999,963,965.826369 999,963,965.826369

Had Pasaran semasa Homo Memetus ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOMO ialah 982.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999963965.826369. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.