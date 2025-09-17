Lagi Mengenai HOMO

Homo Memetus Logo

Homo Memetus Harga (HOMO)

Tidak tersenarai

1 HOMO ke USD Harga Langsung:

$0.00178949
-6.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Homo Memetus (HOMO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:03:39 (UTC+8)

Homo Memetus (HOMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00173897
24J Rendah
$ 0.00208556
24J Tinggi

$ 0.00173897
$ 0.00208556
$ 0.0028705
$ 0
-0.30%

-6.41%

-15.75%

-15.75%

Homo Memetus (HOMO) harga masa nyata ialah $0.00178949. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOMO didagangkan antara $ 0.00173897 rendah dan $ 0.00208556 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOMO sepanjang masa ialah $ 0.0028705, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOMO telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -6.41% dalam 24 jam dan -15.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Homo Memetus (HOMO) Maklumat Pasaran

$ 1.76M
--
$ 1.79M
982.37M
999,963,965.826369
Had Pasaran semasa Homo Memetus ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOMO ialah 982.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999963965.826369. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.79M.

Homo Memetus (HOMO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Homo Memetus kepada USD adalah $ -0.000122583871336537.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Homo Memetus kepada USD adalah $ +0.0010290320.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Homo Memetus kepada USD adalah $ +0.0035691247.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Homo Memetus kepada USD adalah $ +0.0011557329369274517.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000122583871336537-6.41%
30 Hari$ +0.0010290320+57.50%
60 Hari$ +0.0035691247+199.45%
90 Hari$ +0.0011557329369274517+182.36%

Apakah itu Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Homo Memetus (HOMO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Homo Memetus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Homo Memetus (HOMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Homo Memetus (HOMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Homo Memetus.

Semak Homo Memetus ramalan harga sekarang!

HOMO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Homo Memetus (HOMO)

Memahami tokenomik Homo Memetus (HOMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Homo Memetus (HOMO)

Berapakah nilai Homo Memetus (HOMO) hari ini?
Harga langsung HOMO dalam USD ialah 0.00178949 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOMO ke USD?
Harga semasa HOMO ke USD ialah $ 0.00178949. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Homo Memetus?
Had pasaran untuk HOMO ialah $ 1.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOMO?
Bekalan edaran HOMO ialah 982.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOMO?
HOMO mencapai harga ATH sebanyak 0.0028705 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOMO?
HOMO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOMO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOMOialah -- USD.
Adakah HOMO akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

