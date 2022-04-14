Tokenomik Homo Memetus (HOMO)

Lihat cerapan utama tentang Homo Memetus (HOMO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Homo Memetus (HOMO) Maklumat

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

Laman Web Rasmi:
https://www.homo-memetus.xyz/
Kertas putih:
https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution

Homo Memetus (HOMO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Homo Memetus (HOMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.39M
$ 1.39M
Jumlah Bekalan:
$ 999.96M
$ 999.96M
Bekalan Edaran:
$ 982.37M
$ 982.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.41M
$ 1.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0028705
$ 0.0028705
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00141099
$ 0.00141099

Tokenomik Homo Memetus (HOMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Homo Memetus (HOMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HOMO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HOMO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HOMO, terokai HOMO harga langsung token!

HOMO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HOMO? Halaman ramalan harga HOMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.