Honest (HNST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0031677 $ 0.0031677 $ 0.0031677 24J Rendah $ 0.0034761 $ 0.0034761 $ 0.0034761 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0031677$ 0.0031677 $ 0.0031677 24J Tinggi $ 0.0034761$ 0.0034761 $ 0.0034761 Sepanjang Masa $ 0.140228$ 0.140228 $ 0.140228 Harga Terendah $ 0.00118207$ 0.00118207 $ 0.00118207 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +1.52% Perubahan Harga (7D) +5.91% Perubahan Harga (7D) +5.91%

Honest (HNST) harga masa nyata ialah $0.00334734. Sepanjang 24 jam yang lalu, HNST didagangkan antara $ 0.0031677 rendah dan $ 0.0034761 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HNST sepanjang masa ialah $ 0.140228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00118207.

Dari segi prestasi jangka pendek, HNST telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan +5.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Honest (HNST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 455.24K$ 455.24K $ 455.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Bekalan Peredaran 136.00M 136.00M 136.00M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Honest ialah $ 455.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HNST ialah 136.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.34M.