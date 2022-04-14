Tokenomik Honey Is Money (HIM)
Honey Is Money (HIM) Maklumat
Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.
Honey Is Money (HIM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Honey Is Money (HIM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Honey Is Money (HIM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Honey Is Money (HIM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HIM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HIM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HIM, terokai HIM harga langsung token!
HIM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju HIM? Halaman ramalan harga HIM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.