HoneyFun AI Harga Hari Ini

Harga langsung HoneyFun AI (AIBERA) hari ini ialah $ 0.00010897, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIBERA kepada USD penukaran adalah $ 0.00010897 setiap AIBERA.

HoneyFun AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,014.18, dengan bekalan edaran sebanyak 46.07M AIBERA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIBERA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03630752, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010733.

Dalam prestasi jangka pendek, AIBERA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HoneyFun AI (AIBERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Bekalan Peredaran 46.07M 46.07M 46.07M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa HoneyFun AI ialah $ 5.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIBERA ialah 46.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.90K.