Tokenomik HoneyFun AI (AIBERA)
HoneyFun AI (AIBERA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HoneyFun AI (AIBERA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
HoneyFun AI (AIBERA) Maklumat
ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.
Tokenomik HoneyFun AI (AIBERA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik HoneyFun AI (AIBERA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AIBERA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AIBERA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
