Honeywell xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Honeywell xStock (HONX) hari ini ialah $ 194.22, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HONX kepada USD penukaran adalah $ 194.22 setiap HONX.

Honeywell xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 206,267, dengan bekalan edaran sebanyak 1.06K HONX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HONX didagangkan antara $ 194.01 (rendah) dan $ 194.28 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 271.63, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 193.77.

Dalam prestasi jangka pendek, HONX dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -3.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Honeywell xStock (HONX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.27K$ 206.27K $ 206.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Bekalan Peredaran 1.06K 1.06K 1.06K Jumlah Bekalan 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

Had Pasaran semasa Honeywell xStock ialah $ 206.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HONX ialah 1.06K, dengan jumlah bekalan sebanyak 38329.10574714359. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.44M.