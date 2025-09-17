Honkler (HONKLER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.231914$ 0.231914 $ 0.231914 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -8.71% Perubahan Harga (7D) -8.71%

Honkler (HONKLER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HONKLER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HONKLER sepanjang masa ialah $ 0.231914, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HONKLER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -8.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Honkler (HONKLER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.79K$ 52.79K $ 52.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.79K$ 52.79K $ 52.79K Bekalan Peredaran 69.70M 69.70M 69.70M Jumlah Bekalan 69,696,969.0 69,696,969.0 69,696,969.0

Had Pasaran semasa Honkler ialah $ 52.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HONKLER ialah 69.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69696969.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.79K.