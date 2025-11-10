HONO Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung HONO Protocol (HONO) hari ini ialah $ 70.74, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HONO kepada USD penukaran adalah $ 70.74 setiap HONO.

HONO Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 119,397, dengan bekalan edaran sebanyak 1.69K HONO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HONO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 80.28, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 69.82.

Dalam prestasi jangka pendek, HONO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HONO Protocol (HONO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.40K Bekalan Peredaran 1.69K Jumlah Bekalan 1,687.756781560976

Had Pasaran semasa HONO Protocol ialah $ 119.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HONO ialah 1.69K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1687.756781560976. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.40K.