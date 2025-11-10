Tokenomik HONO Protocol (HONO)

Lihat cerapan utama tentang HONO Protocol (HONO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:25:59 (UTC+8)
HONO Protocol (HONO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HONO Protocol (HONO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

HONO Protocol (HONO) Maklumat

HONO Protocol is building the foundation for growth-backed liquidity in DeFi. Every HONO token is fully collateralized by yield-bearing staked ETH (wstETH) and designed to steadily appreciate in value while maintaining stability. Instead of being a static store of value like traditional stablecoins, HONO turns liquidity into an active, compounding asset that grows through staking yield, trading fees, and protocol income. It enables a sustainable liquidity layer where value creation is continuous, transparent, and tied directly to real on-chain activity.

Laman Web Rasmi:
https://honoprotocol.com
Kertas putih:
https://docs.honoprotocol.com/

Tokenomik HONO Protocol (HONO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HONO Protocol (HONO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HONO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HONO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HONO, terokai HONO harga langsung token!

HONO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HONO? Halaman ramalan harga HONO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

