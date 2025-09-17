hood rat (HOODRAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003085 $ 0.00003085 $ 0.00003085 24J Rendah $ 0.00003295 $ 0.00003295 $ 0.00003295 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003085$ 0.00003085 $ 0.00003085 24J Tinggi $ 0.00003295$ 0.00003295 $ 0.00003295 Sepanjang Masa $ 0.00184219$ 0.00184219 $ 0.00184219 Harga Terendah $ 0.00003085$ 0.00003085 $ 0.00003085 Perubahan Harga (1J) +0.89% Perubahan Harga (1D) -4.43% Perubahan Harga (7D) -26.12% Perubahan Harga (7D) -26.12%

hood rat (HOODRAT) harga masa nyata ialah $0.00003142. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOODRAT didagangkan antara $ 0.00003085 rendah dan $ 0.00003295 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOODRAT sepanjang masa ialah $ 0.00184219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003085.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOODRAT telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, -4.43% dalam 24 jam dan -26.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

hood rat (HOODRAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,973,251.51 999,973,251.51 999,973,251.51

Had Pasaran semasa hood rat ialah $ 31.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOODRAT ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999973251.51. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.42K.