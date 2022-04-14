Tokenomik hood rat (HOODRAT)

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

https://www.hoodratsol.com/

Modal Pasaran:
$ 31.62K
$ 31.62K$ 31.62K
Jumlah Bekalan:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Bekalan Edaran:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 31.62K
$ 31.62K
$ 31.62K$ 31.62K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00184219
$ 0.00184219$ 0.00184219
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003085
$ 0.00003085$ 0.00003085
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik hood rat (HOODRAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik hood rat (HOODRAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HOODRAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HOODRAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HOODRAT, terokai HOODRAT harga langsung token!

HOODRAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HOODRAT? Halaman ramalan harga HOODRAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

