BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga HOODOG langsung hari ini ialah 0 USD.HOODOG modal pasaran ialah 46,085 USD. Jejaki masa nyata HOODOG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga HOODOG langsung hari ini ialah 0 USD.HOODOG modal pasaran ialah 46,085 USD. Jejaki masa nyata HOODOG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai HOODOG

Maklumat Harga HOODOG

Apakah HOODOG

Laman Web Rasmi HOODOG

Tokenomik HOODOG

Ramalan Harga HOODOG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

HOODOG Logo

HOODOG Harga (HOODOG)

Tidak tersenarai

1 HOODOG ke USD Harga Langsung:

--
----
+4.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
HOODOG (HOODOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:30:45 (UTC+8)

HOODOG Harga Hari Ini

Harga langsung HOODOG (HOODOG) hari ini ialah --, dengan 4.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOODOG kepada USD penukaran adalah -- setiap HOODOG.

HOODOG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 46,085, dengan bekalan edaran sebanyak 1,000.00T HOODOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOODOG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HOODOG dipindahkan +0.58% dalam sejam terakhir dan -9.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HOODOG (HOODOG) Maklumat Pasaran

$ 46.09K
$ 46.09K$ 46.09K

--
----

$ 46.09K
$ 46.09K$ 46.09K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Had Pasaran semasa HOODOG ialah $ 46.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOODOG ialah 1,000.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+15. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.09K.

HOODOG Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+4.50%

-9.10%

-9.10%

HOODOG (HOODOG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga HOODOG kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga HOODOG kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga HOODOG kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga HOODOG kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.50%
30 Hari$ 0-4.10%
60 Hari$ 0-35.31%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk HOODOG

HOODOG (HOODOG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOODOG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
HOODOG (HOODOG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga HOODOG berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga HOODOG yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HOODOG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik HOODOG Ramalan Harga.

Apakah itu HOODOG (HOODOG)

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive.

By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

HOODOG (HOODOG) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HOODOG

Berapakah nilai 1 HOODOG pada tahun 2030?
Jika HOODOG berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga HOODOG berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:30:45 (UTC+8)

HOODOG (HOODOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang HOODOG

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04566
$0.04566$0.04566

+128.30%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1193
$0.1193$0.1193

+25.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004366
$0.000004366$0.000004366

+67.92%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00407
$0.00407$0.00407

+35.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013020
$0.013020$0.013020

+28.60%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001892
$0.0000001892$0.0000001892

+45.53%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1193
$0.1193$0.1193

+25.57%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.