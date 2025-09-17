Apakah itu Hoodrat (HOODRAT)

Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.

Berapakah nilai Hoodrat (HOODRAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hoodrat (HOODRAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik Hoodrat (HOODRAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOODRAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hoodrat (HOODRAT) Berapakah nilai Hoodrat (HOODRAT) hari ini? Harga langsung HOODRAT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HOODRAT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa HOODRAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hoodrat? Had pasaran untuk HOODRAT ialah $ 30.13K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HOODRAT? Bekalan edaran HOODRAT ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOODRAT? HOODRAT mencapai harga ATH sebanyak 0.00141356 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOODRAT? HOODRAT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HOODRAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOODRATialah -- USD . Adakah HOODRAT akan naik lebih tinggi tahun ini? HOODRAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOODRATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

