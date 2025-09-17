Hoodrat Harga (HOODRAT)
-0.23%
-1.05%
+6.85%
+6.85%
Hoodrat (HOODRAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOODRAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOODRAT sepanjang masa ialah $ 0.00141356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, HOODRAT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -1.05% dalam 24 jam dan +6.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Hoodrat ialah $ 30.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOODRAT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.13K.
Pada hari ini, perubahan harga Hoodrat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hoodrat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hoodrat kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hoodrat kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.05%
|30 Hari
|$ 0
|-2.64%
|60 Hari
|$ 0
|-6.14%
|90 Hari
|$ 0
|--
Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.
