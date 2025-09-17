HOOT Solana (HOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00632958$ 0.00632958 $ 0.00632958 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) -1.59% Perubahan Harga (7D) +4.12% Perubahan Harga (7D) +4.12%

HOOT Solana (HOOT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOOT sepanjang masa ialah $ 0.00632958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOOT telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, -1.59% dalam 24 jam dan +4.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HOOT Solana (HOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Bekalan Peredaran 999.41M 999.41M 999.41M Jumlah Bekalan 999,411,994.0524156 999,411,994.0524156 999,411,994.0524156

Had Pasaran semasa HOOT Solana ialah $ 20.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOOT ialah 999.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999411994.0524156. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.01K.