Hootchain (HOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Hootchain (HOOT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOOT sepanjang masa ialah $ 4.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hootchain (HOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.22K$ 2.22K $ 2.22K Bekalan Peredaran 2.56M 2.56M 2.56M Jumlah Bekalan 2,573,312.9205117 2,573,312.9205117 2,573,312.9205117

Had Pasaran semasa Hootchain ialah $ 2.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOOT ialah 2.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2573312.9205117. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.22K.