Hopecoin ($HOPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00105176$ 0.00105176 $ 0.00105176 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +9.69% Perubahan Harga (7D) +9.69%

Hopecoin ($HOPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HOPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HOPE sepanjang masa ialah $ 0.00105176, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HOPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +9.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hopecoin ($HOPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hopecoin ialah $ 16.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HOPE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.66K.