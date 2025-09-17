Hopecore (HOPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002607 $ 0.00002607 $ 0.00002607 24J Rendah $ 0.00002783 $ 0.00002783 $ 0.00002783 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002607$ 0.00002607 $ 0.00002607 24J Tinggi $ 0.00002783$ 0.00002783 $ 0.00002783 Sepanjang Masa $ 0.00059775$ 0.00059775 $ 0.00059775 Harga Terendah $ 0.0000222$ 0.0000222 $ 0.0000222 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -3.65% Perubahan Harga (7D) -1.76% Perubahan Harga (7D) -1.76%

Hopecore (HOPE) harga masa nyata ialah $0.00002628. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOPE didagangkan antara $ 0.00002607 rendah dan $ 0.00002783 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOPE sepanjang masa ialah $ 0.00059775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000222.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOPE telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -3.65% dalam 24 jam dan -1.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hopecore (HOPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.13K$ 26.13K $ 26.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.13K$ 26.13K $ 26.13K Bekalan Peredaran 994.21M 994.21M 994.21M Jumlah Bekalan 994,210,105.063258 994,210,105.063258 994,210,105.063258

Had Pasaran semasa Hopecore ialah $ 26.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOPE ialah 994.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994210105.063258. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.13K.