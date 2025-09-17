Hord (HORD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00265248 $ 0.00265248 $ 0.00265248 24J Rendah $ 0.00396693 $ 0.00396693 $ 0.00396693 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00265248$ 0.00265248 $ 0.00265248 24J Tinggi $ 0.00396693$ 0.00396693 $ 0.00396693 Sepanjang Masa $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Harga Terendah $ 0.00179628$ 0.00179628 $ 0.00179628 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) +0.53% Perubahan Harga (7D) +6.06% Perubahan Harga (7D) +6.06%

Hord (HORD) harga masa nyata ialah $0.00277745. Sepanjang 24 jam yang lalu, HORD didagangkan antara $ 0.00265248 rendah dan $ 0.00396693 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HORD sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00179628.

Dari segi prestasi jangka pendek, HORD telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan +6.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hord (HORD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 708.85K$ 708.85K $ 708.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 890.50K$ 890.50K $ 890.50K Bekalan Peredaran 254.72M 254.72M 254.72M Jumlah Bekalan 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Had Pasaran semasa Hord ialah $ 708.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HORD ialah 254.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 320000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 890.50K.