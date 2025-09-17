Horizon (HRZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00533523 24J Tinggi $ 0.00537964 Sepanjang Masa $ 0.126194 Harga Terendah $ 0.00533523 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) -0.92%

Horizon (HRZ) harga masa nyata ialah $0.00534277. Sepanjang 24 jam yang lalu, HRZ didagangkan antara $ 0.00533523 rendah dan $ 0.00537964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HRZ sepanjang masa ialah $ 0.126194, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00533523.

Dari segi prestasi jangka pendek, HRZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan -0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Horizon (HRZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.85K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.17K Bekalan Peredaran 8.58M Jumlah Bekalan 9,577,807.002004618

Had Pasaran semasa Horizon ialah $ 45.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HRZ ialah 8.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9577807.002004618. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.17K.