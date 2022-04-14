Tokenomik Horizon (HRZ)

Lihat cerapan utama tentang Horizon (HRZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Horizon (HRZ) Maklumat

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Laman Web Rasmi:
https://horizon-protocol.com/
Kertas putih:
https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon

Horizon (HRZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Horizon (HRZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 45.29K
Jumlah Bekalan:
$ 9.58M
Bekalan Edaran:
$ 8.58M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 50.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.126194
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00524898
Harga Semasa:
$ 0.00527736
Tokenomik Horizon (HRZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Horizon (HRZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HRZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HRZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HRZ, terokai HRZ harga langsung token!

HRZ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HRZ? Halaman ramalan harga HRZ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.