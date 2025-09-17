Horny Jail (JAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00424908$ 0.00424908 $ 0.00424908 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.80% Perubahan Harga (1D) +9.35% Perubahan Harga (7D) -52.54% Perubahan Harga (7D) -52.54%

Horny Jail (JAIL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JAIL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JAIL sepanjang masa ialah $ 0.00424908, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JAIL telah berubah sebanyak -2.80% sejak sejam yang lalu, +9.35% dalam 24 jam dan -52.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Horny Jail (JAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 362.57K$ 362.57K $ 362.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 362.57K$ 362.57K $ 362.57K Bekalan Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Jumlah Bekalan 999,672,106.941863 999,672,106.941863 999,672,106.941863

Had Pasaran semasa Horny Jail ialah $ 362.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JAIL ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999672106.941863. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.57K.