hornyCoin Harga Hari Ini

Harga langsung hornyCoin (69420) hari ini ialah --, dengan 2.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 69420 kepada USD penukaran adalah -- setiap 69420.

hornyCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,054.11, dengan bekalan edaran sebanyak 999.47M 69420. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 69420 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 69420 dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan -23.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

hornyCoin (69420) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K Bekalan Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Jumlah Bekalan 999,467,618.163934 999,467,618.163934 999,467,618.163934

Had Pasaran semasa hornyCoin ialah $ 12.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 69420 ialah 999.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999467618.163934. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.05K.