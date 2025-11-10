Hot Cherry Harga Hari Ini

Harga langsung Hot Cherry (CHERRY) hari ini ialah $ 0.00000897, dengan 1.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHERRY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000897 setiap CHERRY.

Hot Cherry kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 897,372, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B CHERRY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHERRY didagangkan antara $ 0.00000872 (rendah) dan $ 0.00000918 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00002768, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000319.

Dalam prestasi jangka pendek, CHERRY dipindahkan -0.59% dalam sejam terakhir dan -17.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hot Cherry (CHERRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 897.37K$ 897.37K $ 897.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 897.37K$ 897.37K $ 897.37K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hot Cherry ialah $ 897.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHERRY ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 897.37K.