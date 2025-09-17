Hot Cross (HOTCROSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00017352 24J Tinggi $ 0.00019095 Sepanjang Masa $ 0.544661 Harga Terendah $ 0.000060 Perubahan Harga (1J) -0.97% Perubahan Harga (1D) +7.47% Perubahan Harga (7D) +99.06%

Hot Cross (HOTCROSS) harga masa nyata ialah $0.00018827. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOTCROSS didagangkan antara $ 0.00017352 rendah dan $ 0.00019095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOTCROSS sepanjang masa ialah $ 0.544661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000060.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOTCROSS telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, +7.47% dalam 24 jam dan +99.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hot Cross (HOTCROSS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.99K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.14K Bekalan Peredaran 111.50M Jumlah Bekalan 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Hot Cross ialah $ 20.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOTCROSS ialah 111.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.14K.