Hot Cross Logo

Hot Cross Harga (HOTCROSS)

Tidak tersenarai

1 HOTCROSS ke USD Harga Langsung:

$0.00018827
$0.00018827$0.00018827
+8.00%1D
mexc
USD
Hot Cross (HOTCROSS) Carta Harga Langsung
Hot Cross (HOTCROSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00017352
$ 0.00017352$ 0.00017352
24J Rendah
$ 0.00019095
$ 0.00019095$ 0.00019095
24J Tinggi

$ 0.00017352
$ 0.00017352$ 0.00017352

$ 0.00019095
$ 0.00019095$ 0.00019095

$ 0.544661
$ 0.544661$ 0.544661

$ 0.000060
$ 0.000060$ 0.000060

-0.97%

+7.47%

+99.06%

+99.06%

Hot Cross (HOTCROSS) harga masa nyata ialah $0.00018827. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOTCROSS didagangkan antara $ 0.00017352 rendah dan $ 0.00019095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOTCROSS sepanjang masa ialah $ 0.544661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000060.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOTCROSS telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, +7.47% dalam 24 jam dan +99.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hot Cross (HOTCROSS) Maklumat Pasaran

$ 20.99K
$ 20.99K$ 20.99K

--
----

$ 94.14K
$ 94.14K$ 94.14K

111.50M
111.50M 111.50M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Hot Cross ialah $ 20.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOTCROSS ialah 111.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.14K.

Hot Cross (HOTCROSS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hot Cross kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hot Cross kepada USD adalah $ -0.0001357056.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hot Cross kepada USD adalah $ -0.0001414748.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hot Cross kepada USD adalah $ -0.00263031654315513.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+7.47%
30 Hari$ -0.0001357056-72.08%
60 Hari$ -0.0001414748-75.14%
90 Hari$ -0.00263031654315513-93.32%

Apakah itu Hot Cross (HOTCROSS)

Hot Cross (HOTCROSS) Sumber

Laman Web Rasmi

Hot Cross Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hot Cross (HOTCROSS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hot Cross (HOTCROSS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hot Cross.

Semak Hot Cross ramalan harga sekarang!

HOTCROSS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hot Cross (HOTCROSS)

Memahami tokenomik Hot Cross (HOTCROSS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOTCROSS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hot Cross (HOTCROSS)

Berapakah nilai Hot Cross (HOTCROSS) hari ini?
Harga langsung HOTCROSS dalam USD ialah 0.00018827 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOTCROSS ke USD?
Harga semasa HOTCROSS ke USD ialah $ 0.00018827. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hot Cross?
Had pasaran untuk HOTCROSS ialah $ 20.99K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOTCROSS?
Bekalan edaran HOTCROSS ialah 111.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOTCROSS?
HOTCROSS mencapai harga ATH sebanyak 0.544661 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOTCROSS?
HOTCROSS melihat harga ATL sebanyak 0.000060 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOTCROSS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOTCROSSialah -- USD.
Adakah HOTCROSS akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOTCROSS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOTCROSSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

