Lagi Mengenai HOTDAD

Maklumat Harga HOTDAD

Kertas putih HOTDAD

Laman Web Rasmi HOTDAD

Tokenomik HOTDAD

Ramalan Harga HOTDAD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hot Dad Logo

Hot Dad Harga (HOTDAD)

Tidak tersenarai

1 HOTDAD ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hot Dad (HOTDAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:08:22 (UTC+8)

Hot Dad (HOTDAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.76%

+12.76%

Hot Dad (HOTDAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOTDAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOTDAD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOTDAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hot Dad (HOTDAD) Maklumat Pasaran

$ 9.93K
$ 9.93K$ 9.93K

--
----

$ 9.93K
$ 9.93K$ 9.93K

999.45M
999.45M 999.45M

999,450,240.678456
999,450,240.678456 999,450,240.678456

Had Pasaran semasa Hot Dad ialah $ 9.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOTDAD ialah 999.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999450240.678456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.93K.

Hot Dad (HOTDAD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hot Dad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hot Dad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hot Dad kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hot Dad kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+14.08%
60 Hari$ 0-31.35%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hot Dad (HOTDAD)

HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hot Dad (HOTDAD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Hot Dad Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hot Dad (HOTDAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hot Dad (HOTDAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hot Dad.

Semak Hot Dad ramalan harga sekarang!

HOTDAD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hot Dad (HOTDAD)

Memahami tokenomik Hot Dad (HOTDAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOTDAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hot Dad (HOTDAD)

Berapakah nilai Hot Dad (HOTDAD) hari ini?
Harga langsung HOTDAD dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HOTDAD ke USD?
Harga semasa HOTDAD ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hot Dad?
Had pasaran untuk HOTDAD ialah $ 9.93K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HOTDAD?
Bekalan edaran HOTDAD ialah 999.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOTDAD?
HOTDAD mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOTDAD?
HOTDAD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HOTDAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOTDADialah -- USD.
Adakah HOTDAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
HOTDAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOTDADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:08:22 (UTC+8)

Hot Dad (HOTDAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.