Hot Doge (HOTDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02184205$ 0.02184205 $ 0.02184205 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.35% Perubahan Harga (7D) +6.38% Perubahan Harga (7D) +6.38%

Hot Doge (HOTDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOTDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOTDOGE sepanjang masa ialah $ 0.02184205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOTDOGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan +6.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hot Doge (HOTDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,776,145.964315 999,776,145.964315 999,776,145.964315

Had Pasaran semasa Hot Doge ialah $ 21.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOTDOGE ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999776145.964315. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.23K.