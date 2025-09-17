Apakah itu HotCocoa (HOTCOCOA)

HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

HotCocoa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HotCocoa (HOTCOCOA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HotCocoa (HOTCOCOA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HotCocoa.

Semak HotCocoa ramalan harga sekarang!

HOTCOCOA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik HotCocoa (HOTCOCOA)

Memahami tokenomik HotCocoa (HOTCOCOA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HOTCOCOA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HotCocoa (HOTCOCOA) Berapakah nilai HotCocoa (HOTCOCOA) hari ini? Harga langsung HOTCOCOA dalam USD ialah 0.00582471 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HOTCOCOA ke USD? $ 0.00582471 . Lihat Harga semasa HOTCOCOA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran HotCocoa? Had pasaran untuk HOTCOCOA ialah $ 2.48M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HOTCOCOA? Bekalan edaran HOTCOCOA ialah 425.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HOTCOCOA? HOTCOCOA mencapai harga ATH sebanyak 0.0071471 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HOTCOCOA? HOTCOCOA melihat harga ATL sebanyak 0.00447324 USD . Berapakah jumlah dagangan HOTCOCOA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HOTCOCOAialah -- USD . Adakah HOTCOCOA akan naik lebih tinggi tahun ini? HOTCOCOA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HOTCOCOAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

HotCocoa (HOTCOCOA) Kemas Kini Industri Penting