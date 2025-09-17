Hotelium (HTL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 7.1 $ 7.1 $ 7.1 24J Rendah $ 8.39 $ 8.39 $ 8.39 24J Tinggi 24J Rendah $ 7.1$ 7.1 $ 7.1 24J Tinggi $ 8.39$ 8.39 $ 8.39 Sepanjang Masa $ 8.49$ 8.49 $ 8.49 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +11.04% Perubahan Harga (7D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -0.15%

Hotelium (HTL) harga masa nyata ialah $8.27. Sepanjang 24 jam yang lalu, HTL didagangkan antara $ 7.1 rendah dan $ 8.39 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HTL sepanjang masa ialah $ 8.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HTL telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +11.04% dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hotelium (HTL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 738.86$ 738.86 $ 738.86 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.06B$ 4.06B $ 4.06B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 490,000,000.0 490,000,000.0 490,000,000.0

Had Pasaran semasa Hotelium ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 738.86. Bekalan edaran HTL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 490000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.06B.