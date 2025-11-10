BursaDEX+
Harga HotKeySwap langsung hari ini ialah 0.0025871 USD.HOTKEY modal pasaran ialah 245,791 USD. Jejaki masa nyata HOTKEY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

HotKeySwap Harga (HOTKEY)

1 HOTKEY ke USD Harga Langsung:

$0.00258578
$0.00258578
+3.80%1D
HotKeySwap (HOTKEY) Carta Harga Langsung
HotKeySwap Harga Hari Ini

Harga langsung HotKeySwap (HOTKEY) hari ini ialah $ 0.0025871, dengan 3.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOTKEY kepada USD penukaran adalah $ 0.0025871 setiap HOTKEY.

HotKeySwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 245,791, dengan bekalan edaran sebanyak 95.00M HOTKEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOTKEY didagangkan antara $ 0.00244783 (rendah) dan $ 0.0025915 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.581112, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00173695.

Dalam prestasi jangka pendek, HOTKEY dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -7.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HotKeySwap (HOTKEY) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa HotKeySwap ialah $ 245.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOTKEY ialah 95.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 95000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 245.79K.

HotKeySwap Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00244783
24J Rendah
$ 0.0025915
24J Tinggi

+0.72%

+3.92%

-7.74%

-7.74%

HotKeySwap (HOTKEY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga HotKeySwap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga HotKeySwap kepada USD adalah $ +0.0004795536.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga HotKeySwap kepada USD adalah $ -0.0000707659.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga HotKeySwap kepada USD adalah $ -0.0007827818990540507.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.92%
30 Hari$ +0.0004795536+18.54%
60 Hari$ -0.0000707659-2.73%
90 Hari$ -0.0007827818990540507-23.22%

Ramalan Harga untuk HotKeySwap

HotKeySwap (HOTKEY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOTKEY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
HotKeySwap (HOTKEY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga HotKeySwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga HotKeySwap yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk HOTKEY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik HotKeySwap Ramalan Harga.

Apakah itu HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HotKeySwap

Berapakah nilai 1 HotKeySwap pada tahun 2030?
Jika HotKeySwap berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga HotKeySwap berpotensi dan jangkaan ROI.
HotKeySwap (HOTKEY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.