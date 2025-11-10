HotKeySwap Harga Hari Ini

Harga langsung HotKeySwap (HOTKEY) hari ini ialah $ 0.0025871, dengan 3.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOTKEY kepada USD penukaran adalah $ 0.0025871 setiap HOTKEY.

HotKeySwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 245,791, dengan bekalan edaran sebanyak 95.00M HOTKEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOTKEY didagangkan antara $ 0.00244783 (rendah) dan $ 0.0025915 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.581112, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00173695.

Dalam prestasi jangka pendek, HOTKEY dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan -7.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HotKeySwap (HOTKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 245.79K$ 245.79K $ 245.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 245.79K$ 245.79K $ 245.79K Bekalan Peredaran 95.00M 95.00M 95.00M Jumlah Bekalan 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

