Hottie Froggie (HOTTIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00934622$ 0.00934622 $ 0.00934622 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.80% Perubahan Harga (7D) +0.23% Perubahan Harga (7D) +0.23%

Hottie Froggie (HOTTIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOTTIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOTTIE sepanjang masa ialah $ 0.00934622, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOTTIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +0.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hottie Froggie (HOTTIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 217.23$ 217.23 $ 217.23 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.66K$ 60.66K $ 60.66K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Had Pasaran semasa Hottie Froggie ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 217.23. Bekalan edaran HOTTIE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.66K.